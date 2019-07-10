Gaziantep'te nefes borusuna balgam kaçan bebek öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesinde nefes borusuna balgam kaçan iki aylık bebek hayatını kaybetti. Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli Esye Hannura ve Ale Deri çiftinin bebekleri Ahmet Deri'nin, annesi emzirdikten bir süre sonra solunumu durdu. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ön otopside nefes borusuna balgam kaçtığı tespit edilen bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



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