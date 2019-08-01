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Gaziantep’te müzeleri 1 milyon turist gezdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yurt içinden ve yurt dışından gelen 1 milyona yakın ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:00
Gaziantep’te müzeleri 1 milyon turist gezdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yurt içinden ve yurt dışından gelen 1 milyona yakın ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesindeki 11 müzesiyle dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerde çağdaş müzecilik anlayışının örneklerini, gerek teknolojik, gerekse şehrin kültürel altyapısını harmanlayarak müzecilik faaliyetlerini sürdürüyor.


Müzelerdeki düzenlenen etkinlikler


Geçmişten günümüze ulaşan çocuk yaşam kültürünü korumak ve yaşatmak amacıyla kurulan Oyun ve Oyuncak Müzesi, her yıl binlerce çocuğun katıldığı etkinliklere ev sahipliği ediyor. Müzede yıl boyunca Ezogelin Bebek Çalıştayı, Çömçe Gelin Atölyesi, Topaç (Deerme) Atölyesi gibi etkinlikler yapılıyor. Bunların dışında Masal Atölyesi, Oyun Atölyesi, Ahşap Oyuncak Yapımı, Bez Bebek Yapımı gibi birçok etkinlikle ziyaretçilerin müzede aktif vakit geçirmesi sağlanıyor. Tarihi Antepevi mimarisinin güzel örneklerinden olan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nde, Gaziantep mutfak kültürünü yansıtan mutfak araç-gereçlerinin teşhirinin yanı sıra yöresel yemeklerin görselleri sergileniyor. Gelen ziyaretçilere mevsimine göre yapılmış yöresel tatlar ikram ediliyor. Türkiye ve Dünya’da ilk örneği Gaziantep’te bulunan Fıstık Müzesi’nde, aşılanmamış fıstık tohumu anlamına gelen yöresel tatlardan “Menengiç Kahvesi” gelen ziyaretçilere sunuluyor.


Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamam bölümü olarak hizmet veren tarihi hamam, 2013 yılında Gaziantep Hamam Müzesi’ne dönüştürüldü. Köklü bir geleneğe sahip olan Gaziantep hamam kültürünün yaşatılması için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Müzede; “Şamşırak Yapımı”,“Sabun Yapımı” ve “Nevse Emi Yapımı” gibi atölyelerle unutulmaya yüz tutan kültürel değerler yeni nesle hatırlatılıyor.


Atatürk’ün nüfusuna kayıtlı olduğu Bey Mahallesi’ndeki Atatürk Anı Müzesi’nde, Atatürk’ün Gaziantep’i ziyareti sırasında kullandığı eşyalar, dönemin Gaziantep ve Gaziantep Savunmasını anlatan görsellerin yanı sıra daha çok tarihi kitapların ağırlıkta olduğu bir kütüphanesi yer aldı.


Vatandaşları, müzeleri gezmeye çağıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi için ulusal ve uluslararası platformlarda müzecilik çalışmalarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:00
  1. kültür
  2. sergi
  3. kitap

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