Gaziantep’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Şahmaran Mahallesi mevkiinde seyir halindeki K.A. (59) yönetimindeki 27 ST 380 plakalı motosiklet ile plakası alınamayan B.G. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü K.A. ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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