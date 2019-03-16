Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Dünyada Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve İslam düşmanlığında buluşanlar, işte bu cinayeti azmettirenlerdir." dedi.

Gül, Şahinbey Belediyesince, Şehreküstü Mahallesi'nde yaptırılan millet kıraathanesinin açılışındaki konuşmasında, Türk medeniyetinde okumaya önem verildiğini belirterek, İslam'ın ilk emrinin de "Oku" olduğunu hatırlattı.

Türk medeniyetinin bilim ve fenle yola çıktığını anlatan Gül, bugün de Gaziantep'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla medeniyete uygun bir eserin kazandırıldığını söyledi.

Belediyecilik kavramının AK Parti ile değiştiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Önceden belediyecilik deyince akıllara çöpü, çukuru ve pisliği gelirdi. Bu nedenle önceden şehirlerde yaşanmazken 1994 yılında yerel yönetimlerde bir devrim oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve yerel yönetimde yeni bir dönem başladı. 'Belediyecilik bizim işimiz.' diyerek Türkiye'ye çok önemli hizmetler yaptık. Hem yerel yönetimde hem de merkezi yönetimde milletimize hizmete devam ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde de Şahinbey'de ve Gaziantep genelinde inşallah hizmetlerin devamı için halkımızın 'Durmak yok, yola devam' diyeceğine inanıyorum."

Bakan Gül, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarına değinerek, "Dünyada Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve İslam düşmanlığında buluşanlar işte bu cinayeti azmettirenlerdir. Her fırsatta İslam düşmanlığı yaparak, her fırsatta İslam'ı terörle özdeşleştiren dili şiddetle kınıyoruz." dedi.

İslam'ın barış dini olduğunu ve asla terörle yan yana gelemeyeceğini dile getiren Gül, "Biz barışı ve selamı yaymaya devam edeceğiz ama dünya aklını başına almalı. İslam ile terörü özdeşleştirmekten, Türkiye düşmanlığından vazgeçmelidir. Nefret dilini özellikle Batı'da medya ve siyasiler körüklemekte. Umarız bir daha böyle olaylar yaşanmaz." şeklinde konuştu.

- "Gönül belediyeciliği" vurgusu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da Gaziantep'in belediyecilik açısından halkıyla iç içe, iyi başkanlara sahip olduğunu söyledi.

Bu açıdan Gaziantep'in çok şanslı olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta henüz bununla tanışamamış belediyeler de bu belediyecilikle, hizmet anlayışıyla ve gönül belediyeciliğiyle buluşur." dedi.

Adalet Bakanı Gül ve Erdoğan, beraberindeki milletvekilleriyle kıraathanenin açılışını gerçekleştirip incelemelerde bulundu.