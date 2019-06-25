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Gaziantep’te masa sandalye imalathanesinde yangın

Gaziantep’te bulunan bir masal ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı.

25 Haziran 2019 Salı 16:58
Gaziantep’te masa sandalye imalathanesinde yangın

Gaziantep’te bulunan bir masal ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstil Kent Mahallesi’nde bulunan bir masa ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangının 2 katlı imalathane binasının çatı katındaki sünger ve kauçuk malzemelerinin bulunduğu bölümde başladığı öğrenildi.


Bir anda alevler binayı sararken, yoğun duman yükseldi.


Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 3 koldan 10 araç ile yangını söndürme çalışmaları sürürken polis ekipleri ise imalathanenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.


Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:58
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