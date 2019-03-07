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Gaziantep’te makine ve metal sektörü masaya yatırıldı

GTO 25 ve 26 Nolu Meslek Komiteleri, Gaziantep makine ve metal sektöründeki gelişmeleri, problem ve çözüm önerilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:46
Gaziantep’te makine ve metal sektörü masaya yatırıldı

GTO 25 ve 26 Nolu Meslek Komiteleri, Gaziantep makine ve metal sektöründeki gelişmeleri, problem ve çözüm önerilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

 

“Makine, Makine Yedek Parçaları, Otomasyon, Demir, Çelik, Sac Profil İmalatı ve Ticareti Sektörleri Genişletilmiş İstişare Toplantısında” konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Gaziantep’in gücünün birlik ve beraberlikte gizli olduğunu söyledi. Toplantıda GETHAM Genel Müdürü Onur Akar ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Kapucu yaptıkları sunumlarla; makine, metal ve imalat sektörünün dijitalleşmesi ve katma değer üretebilmesine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. GTO “25 Nolu Makine ve Makine Yedek Parçaları Meslek Komitesi” ile “26 Nolu Demir-Çelik-Sac Profil İmalat ve Satıcıları Meslek Komitesi” işbirliğinde düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO’nun, sorunların çözümünde tek vücut halinde hareket ettiğini belirtti. Gazi şehrin gücünün birlik ve beraberlikte gizli olduğunu Başkan Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odasının da en önemli özelliği üyeleriyle olan bağı ve sürekli kurduğu iletişim. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantı da bunun en güzel örneği. Biz sizlerle birlikte hareket ettikçe, sorun ve çözüm yollarını tartıştıkça sesimiz daha da gürleşiyor. Gittiğimiz kapılarda elimiz daha da güçlü oluyor" şeklinde konuştu.

 

Yıldırım, “Bizim tek amacımız sizin için çalışmak, GTO olarak vizyonunuzu geliştirmek. Yeri geliyor tüm varlığımızı ‘üyenin parası üyeye harcanacak’ diyerek “Nefes Kredisi”nde kullanıyoruz. Yeri geliyor lobi çalışmalarımızla sıkıntılarınızı, dertlerinizi gücümüz yettiğince çözüme kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu. Önemli olanın hali hazırda var olan sorunları çözmenin yanında üyeleri geleceğe hazırlamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "O nedenle kimi zaman üyemizin ihracat danışmanı, eğitim koçu oluyoruz, kimi zaman GETHAM gibi hayallerin gerçeğe dönüştürülmesine aracılık edecek projeler geliştiriyoruz. Başka yerlere bağımlı kalmayın tasarımınızdan, yedek parça üretimine kadar ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi buradan temin istiyoruz" diye konuştu.

 

Başkan Yıldırım’ın konuşması ardından sektör sorunlarının masaya yatırılıp, sunumların gerçekleştirildiği toplantıya GTO 25 Nolu Meslek Komite Başkanı Burak Diri, 26 Nolu Meslek Komite Başkanı Uğur Sarıbal ile ilgili Meclis ve Meslek Komite üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:46
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