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Konut Projeleri Gaziantep'te köy konutları anahtar teslimi yapılacak
Konut Projeleri

Gaziantep'te köy konutları anahtar teslimi yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:44:00 -
Gaziantep'te köy konutları anahtar teslimi yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışma devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazı çıkışı gazetecilere konuştu. Deprem bölgesindeki ilk konutları bugün sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Depremin hemen ardından enkazlar kaldırıldı. Yeni evlerin temelleri atıldı ve depremden sonra ilk konutlar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı.

Namazından sonra açıklama yapan Kurum, “Depremden yaklaşık 80 gün sonra anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Gaziantep’te ve yine Kahramanmaraş’ta bitirdiğimiz ilk köy konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Önceliğimiz deprem bölgesi ardından İstanbul’umuza odaklanacağız ve İstanbul’umuzda da büyük dönüşümü, yüzyılın dönüşümünü inşallah el birliği içerisinde yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

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