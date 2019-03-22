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Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde deprem!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

22 Mart 2019 Cuma 14:25
Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 13.04'te Nurdağı'nda Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7.21 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:25
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  • Gaziantep Gaziantep 1 sa önce
    Türk haritası kalmadı mı daArap haritası yayınladınız

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