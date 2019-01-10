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Gaziantep'te 3.3 büyüklüğünde deprem oldu!

Merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde her hangi bir maddi kayıp yaşanmadı.

10 Ocak 2019 Perşembe 08:17
Gaziantep'te 3.3 büyüklüğünde deprem oldu!

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.24'te merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 8.9 kilometre altında oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre yaşanan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 08:17
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