Gaziantep'te korkunç kaza: 6 ölü 22 yaralı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.02 Eylül 2018 Pazar 10:05
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesiistikametine giden, tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüs çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
KAMYONETLE MİNÜBÜS ÇARPIŞTI
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan 79 DU 351 plakalı kamyonet ile 27 AAH 618 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 6kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
YARALILARDAN 6'SININ DURUMU KRİTİK
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitlihastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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