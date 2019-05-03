Gaziantep'te kediye eziyet iddiası Çöp konteyneri içerisindeki kediyi kuyruğundan tutarak fırlatan ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kediye eziyet ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, R.K. (19) Vatan Mahallesi'ndeki bir çöp konteyneri içerisindeki kediyi kuyruğundan tutarak fırlattı. R.K, kediye eziyet ettiği anın cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kimliğini tespit ettiği R.K'yi evinde gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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