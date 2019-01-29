Gaziantep'te kayıp çiftçinin cesedi uçurumda bulundu

Gaziantep'te kayıp çiftçinin cesedi uçurumda bulundu29 Ocak 2019 Salı 20:53
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçinin cesedi uçurumda bulundu.
Kızılcakent Mahallesi'ndeki arazisine çalışmaya giden Saib Erdoğan'ın (62), akşam eve gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu Erdoğan'ın cesedi uçurumda bulundu.
Erdoğan'ın traktörüyle 15 metrelik uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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