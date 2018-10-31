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Gaziantep'te 'katalog evliliği' yapan eski yargı mensuplarına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski yargı mensubu çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:48
Gaziantep'te 'katalog evliliği' yapan eski yargı mensuplarına hapis cezası

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski  cumhuriyet savcısı Onur ile eşi eski hakim Zehra Haktanır Arslantepe ve  avukatları katıldı.

Sanık Onur Arslantepe, suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock  raporlarının bilirkişiye gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen  raporun yeterli olduğunu belirterek, talebin reddine karar verdi.

Sanık Arslantepe, ByLock kullanmadığını öne sürerek, herhangi bir  terör örgütüyle bağının olmadığını savundu.

Sanık Zehra Haktanır Arslantepe de iddiaları kabul etmeyerek, ByLock  tespit raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların ByLock kulandıklarını,  sanık Onur Arslantepe'nin örgütün hakim savcılık sınavı için oluşturduğu "çalışma  evleri"nde kaldığını, daha sonra kaldığı örgüt evinde "ev abiliği" yaptığını  kaydetti.

Sanık Zehra Haktanır Arslantepe'nin de örgüt evlerinde kaldığını ve  "katalog evliliği" yaptığını belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep  etti.

Mahkeme heyeti, çifte "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6  yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:48
  1. Fetullahçı Terör Örgütü

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