Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız öldü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Erenyolu Mahallesi'nde yaşayan Ülkü Halise Uzunaslan'ın (22) odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Uzunaslan'ın sobadan çıkan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti. 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzunaslan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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