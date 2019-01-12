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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Banyo kazanından sızan gazdan zehirlenen kadın yaşamını yitirdi

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:25
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'nde ikamet eden Gülten Yıldız (42), banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınları tarafından banyoda baygın halde bulunan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Gülten Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:25
  1. 1 ölü
  2. Gaziantep
  3. karbonmonoksit gazı
  4. Zehirlenme

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