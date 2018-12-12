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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne yaşamını yitirdi, oğlu hastaneye kaldırıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sam Mahallesi'nde yaşayan Nuray Tekin (53), sabah eşi Ahmet Tekin'i işe gönderdikten sonra oğlu Yasin Tekin (15) ile uyudu.

Gün içerisinde eşinden haber alamayan Ahmet Tekin, eve geldiğinde eşi ve oğlunu hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuray Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın haldeki Yasin Tekin ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nuray Tekin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
  1. 1 ölü
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  3. Gaziantep
  4. Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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