Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kadından biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Batal Mahallesi'ndeki müstakil bir evde birlikte yaşayan Bedriye Bekler (77) ile Fatma Bozan'dan (81) haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, kapıyı açarak eve girdiklerinde Bekler'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baygın haldeki Bozan ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bedriye Bekler'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

