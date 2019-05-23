Gaziantep'te itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu biri ağır iki itfaiye personeli yaralandı. 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından ağaç ve duvara çarptı. Yaralanan sürücüyle yanında bulunan itfaiye amiri Ömer Yaşar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Balaban'ın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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