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Gaziantep’te İstihdam Merkezi kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, işsizliğe karşı mücadele amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde “İstihdam Merkezi” kuruldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:00
Gaziantep’te İstihdam Merkezi kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, işsizliğe karşı mücadele amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde “İstihdam Merkezi” kuruldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in seçim beyannamesinde yer alan projeler arasında dikkat çeken “İstihdam Merkezi” adlı proje, kentteki işsizliğe karşı çözüm olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan İstihdam Merkezi, hayat boyu öğrenme süreci kapsamında sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gaziantep İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) ile koordineli olarak kalifiyeli eleman yetiştirecek. Merkezde bir ilk olarak, iş arayanların daha önce çalıştığı kurumlarla irtibata geçilerek, iş arayanlarla ilgili bilgiler alınacak. Hazırlanan veritabanında, kişiye özel “Dijital Kimlik” ile doğru ve güvenilir bir ortam oluşturulacak.


Merkezin kurulma aşamasının detaylandırıldığı “Yetkinlik Temelli İşe Alım Modeli” konulu çalıştayda, işe alım modelleri, adayın temel yetkinliklerinin ortaya çıkartılması ve mülakat teknikleri gibi ana başlıklar ele alındı.İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı personelince takip edilen çalıştayda, Büyükşehir Belediyesinde uygulanan ve uygulanacak olan işe alım sistemleri farklı modellerle karşılaştırıldı, vatandaşlara sunulacak yeni hizmet alanının altyapısı konusunda fikir alışverişlerinde bulunuldu.


Çalıştaya, ABD Middle Tennessee State Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Michael Alan Erskine, ABD Eğitim Bakanlığı Teknolojileri Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. William Taylor Kendal, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç, akademisyenler Doç. Dr. Erdal Bay, öğretim üyesi Dr. Bülent Döş, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı personelleri katıldı.


Çalıştay hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç, “İşsizliğin büyük bir sorun olduğu bu dönemde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in seçim beyannamesi içerisinde yer verdiği istihdama katkı projeleri kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik istihdam hizmeti sunacak yeni bir birim kuruldu. Daire başkanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz, İstihdam Merkezi’nde, iş arayan vatandaşlar, İŞKUR İl Müdürlüğü ve personel ihtiyacı bulunan iş yerleri arasında bir köprü oluşturulacak. Bu kapsamda, mülakatlar vasıtasıyla iş arayan adayın yetkinlikleri belirlenerek, istihdam gereksinimi bulunan iş yerlerinin işe alım süreçlerine destek verilmesi hedeflenmektedir. Sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından, ‘İstihdam Merkezi’ personeline yönelik; işe alım modelleri, adayın temel yetkinliklerinin ortaya çıkartılması, mülakat teknikleri ve benzeri konularda bilgi paylaşımları çerçevesinde eğitimler ve çalıştaylar devam etmektedir. Ayrıca işe alım modelleri konularında yurtiçi ve yurtdışından akademisyenlerle ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.


İki gün süren çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:00
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