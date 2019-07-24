Gaziantep'te inşaattan düşen işçi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Nafi Dişli (20), merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 10. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İnşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dişli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Dişli'nin 20 gün sonra askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.