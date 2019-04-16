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Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 13 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 otomobil çarpıştı.

16 Nisan 2019 Salı 17:30
Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 13 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Her iki otomobilde bulunan toplam 15 kişiden 3’ü öldü, 12 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi çevreyolu Yeşilyurt kavşağında farklı yönlerden seyreden iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, toplam 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar İslahiye ve Gaziantep’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından kavşakta jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbiri alınırken, araçlarda inceleme yapan ekipler otomobillerden birinde 8, diğerinde ise 7 kişi bulunduğunu tespit etti.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:30
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