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Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga

Boşanmak üzere olan bir çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:45
Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te boşanma davası yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde, boşanmak üzere olan çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş etmesi üzerine ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya yakarışanların kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:45
  1. Gaziantep'te iki aile arasında silahlı çatışma
  2. Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi

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