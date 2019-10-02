Gaziantep'te elektronik malzeme hırsızlığı: 5 gözaltı Kentte farklı tarihlerde iş yerlerinden elektronik malzeme çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 5 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlikkamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların kimliklerini belirledi. Bu arada, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden ikisinin, sabaha karşı İbrahimli Mahallesi'ndeki bir restoranahırsızlık amacıyla girdikleri, iş yerinin içinde de bir süre eğilerek yürüdükleri görüldü. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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