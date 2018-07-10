Gaziantep'te Hint keneviri operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Sarısalkım, Akdere ve Hacıbaba mahallelerinde eş zamanlı olarak 12 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 538 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 1 kilo 500 gram metamfetamin (ateş-buz), 5 gram eroin, 63,7 gram sentetik bonzai maddesi, bin 600 TL para, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.