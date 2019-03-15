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Gaziantep’te hemşehri derneklerinden Fatma Şahin’e yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, kentteki Hemşehri Dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelirken, dernek yöneticileri ve üyeler Şahin’e yoğun ilgi gösterdi.

15 Mart 2019 Cuma 11:37
Gaziantep’te hemşehri derneklerinden Fatma Şahin’e yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, kentteki Hemşehri Dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelirken, dernek yöneticileri ve üyeler Şahin’e yoğun ilgi gösterdi.


Seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerine ve buluşmalarına gece gündüz demeden devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, kentteki Gaziantep Hemşehri Dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Fatma Şahin’e AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunanGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin geçtiğimiz beş yıllık dönemde yaptıkları projeler ile seçimi kazanmaları halinde yeni dönemde yapacakları projelerden bahsetti. Şahin programda yaptığı konuşmada, "Biz birlikte Gaziantep’iz. Çok güzel, renkli bir şehrimiz var. İpekyolu’’nu kalkınma yoluna dönüştüren bir şehrimiz var. Biz büyük bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bugün de bu güzel kardeşlik sofrasında buluştuk. Biz her birimiz bir kilimin ayrı ayrı güzel desenleriyiz. Biz sizlere hizmet etmekten, size hizmetkar olmaktan büyük bir onur ve şeref duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun, yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.


Dernek yöneticilerinden ve üyelerden yoğun destek gören Şahin, masaları tek tek gezerek vatandaşlara selam vermeyi de ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:37
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