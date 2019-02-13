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Gaziantep’te Halil Karaduman Sanat Merkezi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güvenenler Halil Karaduman Sanat Merkezi, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
Gaziantep’te Halil Karaduman Sanat Merkezi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güvenenler Halil Karaduman Sanat Merkezi, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.


bin 856 metrekare arsaya kurulan Güvenevler Halil Karaduman Sanat Merkezi, 3 ve 4 katlı olmak üzere iki bina halinde inşa edildi. 3 bin 468 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde, 8 ayrı branşta 21 farklı kurs ücretsiz olacak. Sanat merkezine fitness ve plates olan spor merkezi, kreş, resim, mozaik, mefruşat derslikleri, çocuk kütüphanesi, sergi salonu, fuaye alanları ve çok amaçlı 130 kişilik salon yapıldı.


Açılışı gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Gaziantep Valisi Davu Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKParti Gaziantep Milletvekilleri, İlçe belediye başkanları, kurum ve kamu müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Gaziantep’in 10 ilçesiyle 31 Mart’ta büyük bir destan yazacağını söyleyen Kurtulmuş, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde tüm ilçelerde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.Yollar yapıyoruz. Köprüler yapıyoruz şimdi millet bahçesi yapıyoruz, kütüphaneler yapıyoruz, sanat merkezleri yapıyoruz, aşevi yapıyoruz, yoksullara yardım eli uzatıyoruz, yaşlılara bakıyoruz, bunların hepsi güzel. Biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir. Allah nebisinin dediği gibi, ‘Hepsinden incesi bir gönüle girmektir’. Hizmetimizden sonra tek beklentimiz halkımızın duasını rabbimizin rızasını kazanmaktır. Siyaset sabır işidir, emek işidir. AK kadro, hizmet için koşturuyor, insanların hayır duasını almak için mücadele ediyor” dedi.


“31 Mart’ta büyük bir destan yazacağız”


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ,“Artık bu şehirde altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal belediyecilik kapsamında yetim, yoksul, mağdur, muhtaç devletin şefkat yüzünü, rahmet yüzünü, merhamet yüzünü görmüştür. Kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. İbn-i Haldunları yetiştiren, mimar Sinanları yetiştiren bu topraklar, artık sanatçı yetiştirecektir. O da fırsat vermeyle imkan vermeyle oluyor. Her şey daha doğuştan başlıyor, herkese dokunan çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu kentte, kültürün ve sanatın her alanında İslam medeniyetinin en güzel eserlerini göreceksiniz. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta büyük bir destan yazacağız. Türkiye ortalamasını yükselteceğiz. Bu yapılan işler, rahmete berekete dönüşecek. ‘Memleket işi gönül işi’ diyoruz, ‘gönülleri almak için geldik’ diyoruz. Gönül işini daha da kuvvetlendireceğiz. Kültürüyle yükselen bir Gaziantep için el ele vereceğiz, birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.


Gaziantep Valisi Davut Gül, kadınlara, gençlere ve çocuklara hitap edecek Halil Karaduman Sanat Merkezi’nin insan hayatına dokunacağını kaydetti.


Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına Kurtulmuş’a okyanus sedefinden, Yasin Suresi’nin 82’inci ayeti yazılı tablo hediye edildi. Kurdele kesiminin ardından Kurtulmuş ve diğer protokol üyeleri merkezi gezdi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
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