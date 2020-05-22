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Gaziantep'te günlük vaka sayısı artıyor: Dün 52 vaka tespit edildi

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları azalırken, Gaziantep'de günlük vaka sayısı 50'nin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:54:00 -
Gaziantep'te günlük vaka sayısı artıyor: Dün 52 vaka tespit edildi

Türkiye’de 20 Mayıs günü 972 koronavirüs vakası tespit edilirken, bu vakaların yüzde 6'sı Gaziantep'te görüldü. Kentte 20 Mayıs'ta vaka sayısı ilk kez günlük 50'nin üzerine çıkarak 52 oldu.

Gaziantep'te görülen vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaşırken, bayram öncesinde artan vaka sayısı nedeniyle kentte yoğun önlemler alındı.

Vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara karşı uyaran yetkililer, kurallara riayet etmeyenlere ise ceza kesti.

Kaynak: İHA

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Yorumlar

hüseyin

Maskeyi takar gibi yapıp burnu dışarıda bırakırlarsa, kimisi maske dahi takmazsa, takmayanlar es geçilirse daha çok mücadele edeceğiz.
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Şerif

Nasıl.artmasınki.sokaga.çıkma.yasagında.herkes.sokakta.nedereyse.birkaç.meslek.gurubu.hariç.herkes.çalışıyor.zaten.vaka.sayısının.artmamasına.şaşırmak.lazım
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