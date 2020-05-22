Gaziantep'te günlük vaka sayısı artıyor: Dün 52 vaka tespit edildi
Türkiye genelinde koronavirüs vakaları azalırken, Gaziantep'de günlük vaka sayısı 50'nin üzerine çıktı.
Türkiye’de 20 Mayıs günü 972 koronavirüs vakası tespit edilirken, bu vakaların yüzde 6'sı Gaziantep'te görüldü. Kentte 20 Mayıs'ta vaka sayısı ilk kez günlük 50'nin üzerine çıkarak 52 oldu.
Gaziantep'te görülen vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaşırken, bayram öncesinde artan vaka sayısı nedeniyle kentte yoğun önlemler alındı.
Vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara karşı uyaran yetkililer, kurallara riayet etmeyenlere ise ceza kesti.
Kaynak: İHA