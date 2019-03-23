Gaziantep'te gölet kenarında ceset bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gölet kenarında erkek cesedi bulundu. Fevzipaşa Mahallesi TOKİ 3. Etap Konutları inşaatında çalışan işçiler, göltepe mevkisinde cep telefonlarıyla fotoğraf çektikleri sırada kayalıkların altında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yapılan incelemede, üzerinden Bekir Taşkın (72) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Taşkın'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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