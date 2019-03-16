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Gaziantep’te "Geleceği Yazan Kadınlar" Projesi Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimler bin 601 katılımcı ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak Gaziantep’te de başladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:22
Gaziantep’te "Geleceği Yazan Kadınlar" Projesi Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimler bin 601 katılımcı ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak Gaziantep’te de başladı.


Gaziantep’te, Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ Projesi ile kadınlara, Android mobil yazılım konusunda eğitim verilecek.


Yazılım eğitimleri ile mobil uygulamalar geliştirmeye destek olacak projeyle kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğinin arttırılması hedefleniyor.


Android uygulama geliştirme eğitimleri hem online, hem de projenin düzenlendiği illerde sınıf içi eğitim olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 ay sürecek eğitim sürecinde 5 hafta sonu, toplamda ise 10 günlük sınıf içi eğitim yapılacak.


Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, kadınları yazılım konusunda eğitmek, kadınların istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla bu işe giriştiklerine işaret ederken, TOBB olarak TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği içerisinde olduklarını hatırlattı. Türkiye’nin en geniş kadın örgütünü oluşturan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin bölgelerinde büyük bir fedakarlık ve öz veri ile projeye destek verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Proje ortağımıza ve bu işin başarıya ulaşması için elini taşın altına koyan tüm kadın girişimcilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Önyargıları yıkacak proje


Teknolojinin dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan olarak algılandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısı, bu algının ne kadar yanlış olduğunu ispatlıyor. Önyargıları yıkıyor. Nüfus avantajımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin sayısını artırmalıyız. Zengin olmak için niceliği nitelikle birleştirmeliyiz. Bugün, yazılım geliştirmeyi biliyorsanız, geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz. Çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz. Yazılımcı sayımız ne kadar fazla olursa, milyar dolarlık start-up’ların bizden çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur” şeklinde konuştu.


Proje, eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İllerde Oda ve Borsaların hizmet binalarında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimler ile desteklenen programda, eğitmenler yüz yüze ve online eğitim verirken TOBB’un mentorları fikirlerin ticarileşebilirliği yönünde sürece destek veriyor.


Hangi illerde eğitim verilecek


Projenin bilinirliği ve başvuru sayısının artması için proje illerinin TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve kurul üyeleri yerelde ciddi katkı sağlıyorlar. Projenin hayata geçirileceği iller şunlar: Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakaları, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon.


Teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen Proje, Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde Kadın İçin Teknoloji kategorisinde ödül alarak dikkat çekerken, Birleşmiş Milletler’de Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri Toplantısında da iyi uygulama örneği olarak diğer ülkelerden katılımcılar ile paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:22
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