Gaziantep'te fuhuş operasyonu Suç örgütü lideri ve üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı- Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadın kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, suç örgütü lideri ve üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri olduğu tespit edilen C.K. ile örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı. Suç örgütü tarafından zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadının kurtarıldığı operasyonda, tabanca ve tabancaya ait 11 fişek, 2 pompalı tüfek, çok miktarda kesici ve delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.







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