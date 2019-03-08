Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu Gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle arandığı belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen eski üsteğmen N.P. için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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