Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 63 eski polise gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden görevinden ihraç edilen, emekli olan ve açığa alınan 63 eski polis gözaltına alındı.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:15
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli düzenlenen operasyonlar neticesinde açığa alınan, emekli olan ve kamudan ihraç edilen toplam 63 eski polisgözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.
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