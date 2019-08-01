Gaziantep'te göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! 2 ölü 20 yaralı
Kilis-Gaziantep yolu üzerinde göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaparak takla attı. Feci kazada 2 göçmen hayatını kaybederken 20 göçmen de yaralandı.01 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
Kilis'in Elbeyli ilçesi ile Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi arasında göçmenleri taşıyan Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
2 ölü 20 yaralı
Kazada 2 göçmen öldü, yabancı uyruklu 20 kişi de yaralandı. Yaralılar Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
YORUM YAZ