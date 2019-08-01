Gaziantep'te göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! 2 ölü 20 yaralı Kilis-Gaziantep yolu üzerinde göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaparak takla attı. Feci kazada 2 göçmen hayatını kaybederken 20 göçmen de yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesi ile Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi arasında göçmenleri taşıyan Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 2 ölü 20 yaralı Kazada 2 göçmen öldü, yabancı uyruklu 20 kişi de yaralandı. Yaralılar Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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