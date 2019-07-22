0553 313 94 23

Gaziantep’te enerji verimliği için kampanya

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personellerinin enerji verimliliği konusundaki bilinç ve farkındalıklarını arttırmak, günlük hayatta almaları gereken enerji verimliliği önlemlerini anlatan bir kampanya başlattı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
Gaziantep’te enerji verimliği için kampanya

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personellerinin enerji verimliliği konusundaki bilinç ve farkındalıklarını arttırmak, günlük hayatta almaları gereken enerji verimliliği önlemlerini anlatan bir kampanya başlattı.


Yaşamın her anında enerji tasarrufu için yapabilecek pek çok yöntem olduğu bilinciyle yola çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ‘Enerji Verimliliği’ kampanyası ile çalışanlarına tasarruf önerileri verirken aynı zamanda hizmet binasında enerji tüketimini düşürerek enerji tasarrufu yapmayı hedefliyor.


Günlük hayatta sıkça kullanılan beyaz eşyalar, televizyon, bilgisayar, aydınlatma, klima, ısıtma sistemleri ve benzerleri gibi elektrikli cihazlar enerji tüketimimizin çok büyük bir kısmını kapsamakta. Bu tip ürünlerin ortak özelliklerinden biri açma/kapama düğmesine sahip olmalarıdır. Bazı ürünlerde ‘bekleme modu’ veya ‘tasarruf modu’ özelliği olsa da bu modda bile belirli bir miktar enerji tüketimi söz konusudur. Basitçe bir düğmeyi kapatarak bu sarfiyatında önüne geçmek oldukça kolaydır.


“Bir dokunuş yeter, geleceğe enerji bırak” sloganı ile başlayan kampanya mesajı ve görseli bu harekete referans veren, hatırlatıcı nitelikte taşıyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya araştırma, teknolojik kalkınma ve demonstrasyon amacıyla Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen EU-GUGLE projesi kapsamında finanse ediliyor. Kampanya çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.


Belediye yetkilileri kampanya sloganın çalışanlara şu mesajları verdiğini ifade ettiler:


“Çalışma ortamından ayrılmanız gerektiğinde bilgisayarlarınızı uyku moduna almayı, masa lambalarınızı ve ışıklarınız kapatmayı unutmayınız. Asansör yerine merdivenleri kullanarak hem enerji tasarrufu hem de egzersiz yapmış olursunuz


Musluklardan boşa akan suları kapatarak hem su tasarrufu hem de enerji verimliliği sağlamış olursunuz. Çay ve kahve tüketiminin az olduğu sürelerde ocağı ve su ısıtıcılarını kapatarak veya altını kısarak enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Ofisinizdeki klimaları ortam sıcaklığına göre ayarlayıp, camları açmamak durumunda enerji verimliliğine büyük önemde katkı sağlamış olursunuz. Otomobil kullanıcıları için sıcak havalarda klimayı kullanırken camları kapalı tutarak tasarruf sağlamış olursunuz. Ayrıca ani gaz ve fren yapmak yakıt tüketimini arttırdığı için trafik akışına göre hareket etmek ile enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Kurum satın alma sürecinde cihazların enerji sınıfını, dayanıklılığını ve geri dönüştürülebilir olmasında dikkat edilirse tasarruf sağlamış olursunuz. Kullanmadığınız elektronik cihazları prizden çekmek, düğmelerinden kapatmak ile enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Kısa mesafelere ulaşmak için otomobil kullanmak yerine yürümeyi veya bisiklet kullanmayı tercih etmek ile enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Tek başınıza yolculuk yaparken toplu taşımayı kullanarak enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Toplantı odasından çıkarken klimayı, pencereleri ve ışıkları kapatarak enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suça karışan Suriyeliler sınır dışı edildi!
    1. Suça karışan Suriyeliler sınır dışı..
    2. Türkiye'nin ilk 'yapay zeka..
    3. Aman dikkat! Saç kurutma makinesi..
    4. Yeşilyurt Belediyespor’da Palandöken..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize..
    6. Ergene Belediyesi mobil uygulama ile..
    7. Kıtalar arasında engel tanımadılar
    8. 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    9. Nasıranlı, "AK Parti halka mal olmuş..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    11. Diyarbakır'da son 5 operasyonda 10..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Trump..
    13. Trafik polisi kazada yaralandı
    14. PKK'ya ağır darbe! 2 kritik isim daha..
    15. Osman Ayık: Türkiye, turizmde tarihi..
    16. GRAFİKLİ - Tiyatronun kadın öncüsü:..
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    18. Çavuşoğlu'ndan S-400 ve F-35 açıklaması!
    19. İçişleri Bakanlığı:" 4 teröristten..
    20. Baklavacı magandalara bir darbe daha
    21. Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki..
    22. Polisi atlattığını sandı, Sivas’tan..
    23. Bingöl'de mavi ve gri kategorideki..
    24. 4. Etap TOKİ’de kazı ve hafriyat..
    25. Erzurum Kongresi 100’üncü yılında..
    26. Bakan Çavuşoğlu:"S-400 barışı korumak..
    27. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    28. Dışişleri Bakanı..
    29. S-400'lerin ortak üretiminde..
    30. Uzmanından yaz enfeksiyonundan..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..