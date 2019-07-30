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Gaziantep’te dolmalık biber hasadı başladı

Gastronomi kenti Gaziantep’te mutfakların vazgeçilmezi olan dolmalık biberin hasadı başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:47
Gaziantep’te dolmalık biber hasadı başladı

Gastronomi kenti Gaziantep’te mutfakların vazgeçilmezi olan dolmalık biberin hasadı başladı.


Bölgede ‘Antep biberi’ olarak da bilinen dolmalık biberler toplanmaya başlandı. Yevmiyeleri 60 lira olan işçiler yardımıyla toplanan dolmalık biberler, üreticilerin yüzünü güldürdü. Toplanan ürünler, hallere götürülerek satışa çıkarılıyor. Genellikle damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen dolmalık biber, 45 derece sıcakta dallarından koparılarak toplanıyor. İşçiler tarafından toplanan biberler, market, manav, bakkal gibi yerlerde satılarak mutfaklarda yemeklere lezzet katıyor.



Çiftçi fiyatlardan şikayetçi


Dolmalık biberin fiyatından şikayetçi olan Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Reşit Salan, “Köyümüzde çiftçilik yapıyoruz. Tarlamıza mısır, patlıcan, buğday gibi ürünler ekiyoruz. Bu sene de biber ektik ve hasadını almaya başladık. Biberde bu sene fiyatlar çok düşük, maliyetler çok yüksek. Topladığımız biberleri de kendimiz işçilere oyduruyoruz. Bu sayede daha kazançlı olmak istiyoruz” diye konuştu.



Tarlada toplattığı biberleri oyarak kurumaya bırakıyor


Tarlasında toplattığı biberleri oydurup kurutmaya bıraktığını anlatan Koçaklar köyündeki çiftçi Halit Koçak, ürününe katma değer kazandırmak istediğini belirterek, “Ürünümüzün hasadı başladı. Antep biberi olarak bilinen dolmalık biberi bu yöreye has bir ürün. Her çiftçinin başında olan turfanda zamanında ürünler düşük oluyor. Biz de o yüzden kendi biberimizi burada kurduğumuz çatılara asarak kurutmaya bırakıyoruz. Ürünümüze katma değer katmaya çalışıyoruz. İnsanlar burada çalışıyor. Burada gıda zincirinin bir parçası olmaya çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:47
  1. doğa

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