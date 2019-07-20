Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü Otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan genç, 2 haftadır tedavisinin sürdüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Uğur Can Yırtlaz (25) idaresindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, 6 Temmuz'da Gaziantep-Kilis kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Yırtlaz'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Genç adam, hastanedeki 2 haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Uğur Can Yırtlaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Kilis'e götürüldü.



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