Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan genç, 2 haftadır tedavisinin sürdüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Uğur Can Yırtlaz (25) idaresindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, 6 Temmuz'da Gaziantep-Kilis kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Yırtlaz'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Genç adam, hastanedeki 2 haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.
Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Uğur Can Yırtlaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Kilis'e götürüldü.
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