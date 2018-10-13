Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 67 kilo 'eroin' ele geçirildi

Gaziantep'te, polis tarafından durdurulan TIR'da 67 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'la Türkiye'den yurt dışına uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları plakası açıklanmayan TIR'ı, otoyol doğu gişelerinde durdurup arama yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 131 paket halinde toplam 67 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 kişi ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.