THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 67 kilo 'eroin' ele geçirildi

Gaziantep'te, polis tarafından durdurulan TIR'da toplam 67 kilo eroin ele geçirildiği bildirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:10
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 67 kilo 'eroin' ele geçirildi

Gaziantep'te, polis tarafından durdurulan TIR'da 67 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'la Türkiye'den yurt dışına uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları plakası açıklanmayan TIR'ı, otoyol doğu gişelerinde durdurup arama yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 131 paket halinde toplam 67 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 kişi ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 23:10
  1. Gaziantep
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. 67 kilo eroin ele geçirildi
  4. Eroin ticareti
  5. eroin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan öğrencilere burs müjdesi
    1. Erdoğan öğrencilere burs müjdesi
    2. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    3. Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir..
    4. Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    6. Futbolda tarihi akşam! Gözyaşlarını..
    7. Gümüşhane'de feci kaza! Mezarlığa..
    8. Hindistan'da zika virüsü alarmı!..
    9. Nijerya'daki patlamada ölü sayısı..
    10. Engelli emekli öğretmeni bıçaklayarak..
    11. Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 'destek'..
    12. Gaziantep'te dev operasyon! 67 kilo..
    13. Forkliftin altında kalan işçi feci..
    14. Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti
    15. Gazze'de şehit olan 7 Filistinli ebedi..
    16. Pentagon'a dev siber saldırı! Resmen..
    17. Can Dündar casus Brunson'a bakarak iç..
    18. Casus Brunson, Trump'ı canlı yayında..
    19. Brunson Beyaz Saray'da... Trump'tan..
    20. Korkunç olay! İstila ettiler
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!