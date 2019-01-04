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Gaziantep'te çöken yoldaki araçlar çukura düştü

04 Ocak 2019 Cuma 13:13
Gaziantep'te çöken yoldaki araçlar çukura düştü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te içme suyu boru hattındaki arıza nedeniyle çöken yolda oluşan çukura düşen servis minibüsü ve hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesinin Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nın altından geçen ana içme suyu boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Ahmet Polat idaresindeki 27 S 3715 plakalı işçi servis minibüsü ile Hakan Altınok'un kullandığı 27 BHJ 82 plakalı hafif ticari araç, yolda oluşan çukura düştü.

Fenalık geçiren servisteki 2 işçiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Çukura düşen araçlar, iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

- GASKİ'den açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, yaptığı yazılı açıklamada, talihsiz bir olay yaşadıklarını bildirdi.

Arızanın kısa sürede giderileceğini belirten Sönmezler, "Tugay ve Beykent arasındaki yol üzerinde, şehrin bir kısmını besleyen 900’lük ana içme suyu boru hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza bölgesinde oluşan hasardan dolayı yol çökmüş, yaşanan olaydan 2 araç etkilenmiştir. Hattın beslediği bölgelere, kesinti yapılmadan, farklı hatlardan su verilmiştir. Hattın onarım çalışmaları hızla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:13
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