Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti

Gaziantep’te 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı ileri sürülen minibüs, trafik kazasına neden oldu. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Emrah Gök hayatını kaybetti. Sürücü Gök’ün kız kardeşi ise kazadan dakikalar önce ağabeyinin evde çay içtiğini ve bardakları bile yıkayamadan kaza haberini aldığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 15’inci kilometresindeki Sulumağara kavşağında dün gece meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Emrah Gök, hatalı sollama yapan ve sürücüsünün 16 yaşındaki M.A.M olduğu ileri sürülen 80 EN 149 plakalı minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet minibüse çarparak refüje savruldu.

Minibüs olay yerinden kaçtı

Emrah Gök feci kazada ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürülen Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, minibüsü kaza esnasında kullandığı ileri sürülen 16 yaşındaki M.A.M.’yi gözaltına aldı.

Çocuk sürücü suçunu itiraf etti

İlk ifadesinde minibüsü kendisinin kullanmadığını söylediği öğrenilen M.A.M.’nin ikinci ifadesinde ise minibüsü kendisinin kullandığını ve kaza yaptığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Gözaltındaki M.A.M.’nin ailesinin ise kazayı çocuklarının yapmadığını ama sonradan polis merkezine giderek suçu üstlendiğini söylediği ileri sürüldü.

Çay içtiği bardağı yıkamadan kaza haberini aldı

Kaza öncesinde sürücü Emrah Gök’ün İslahiye ilçesi Altınüzüm Sulumağara Mahallesi’nde bulunan kız kardeşi Firdevs Sağ’ın evine misafirliğe gittiği öğrenildi. Kazanın hemen öncesini anlatan acılı kız kardeş Sağ, "Olaydan 10 dakika önce ağabeyim yanımdaydı. Birlikte çay içtik. Sonra kalktı gitti. Yalvardım ’gitme, gece bu saatte niye gidiyorsun’ diyerek. Ama kalktı gitti. Çay içtiği bardakları bile yıkamamıştım. Komşum çağırmıştı, yukarıya çıktım. 10 dakika sonra ise birileri geldi, kardeşimin kaza yaptığını söyledi" dedi. Baba İbrahim Gök ise "Ben kazayı görmedim. Minibüs vurmuş kaçmış, benim olaydan haberim sonradan oldu" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Gök’ün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin İslahiye ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.