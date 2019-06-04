Gaziantep'te cinayet Merkez Şehitkamil ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü. İddiaya göre, iki gün önce Ünal Şahin (50) ve uzun süredir konuşmadığı kardeşi Ümit Şahin (35) arasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit Şahin, ağabeyi Ünal Şahin'i bıçakla ağır yaraladı. Ünal Şahin, ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahin, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ümit Şahin, polis ekiplerince yakalandı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ünal Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.