Gaziantep'te çim biçerken çatıdan düşen işçi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kongre merkezinin çatısındaki çimleri biçerken düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, bir temizlik şirketinde çalışan Murat Budak (49), Yamaçtepe Mahallesi'deki Alleben Göleti sahasında bulunan kongre merkezinin çatısında makineyle çim biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6,5 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Budak'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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