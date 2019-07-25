Gaziantep'te bulunan yaban domuzu yavrusu koruma altına alındı

Gaziantep'te bulunan yaban domuzu yavrusu koruma altına alındı25 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan yaban domuzu yavrusu, tedavi için koruma altına alındı.
İslahiye ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Amanos Dağları Huzurlu Yaylası eteğindeki Cevizlidere Mahallesi'nde kahvecilik yapan Veysel Günay, mahalle içinden akan dere kenarında rastladığı, köpeklerin saldırısıyla yaralanan domuz yavrusunu kurtardı.
Yaklaşık 2-3 aylık olduğu belirtilen domuz yavrusunu besleyen Günay, hayvanı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Tedavi altına alınan hayvanın, daha sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.
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