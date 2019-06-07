Gaziantep’te buğday ekili arazide yangın Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 hektarda ekili buğday yandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 hektarda ekili buğday yandı.

Edinilen bilgiye göre Nurdağı İslahiye karayolu üzerinde arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki arazilere de yayılan yangına itfaiye ekipleri ile arazözlerle müdahale edildi.

2 saatte kontrol altına alınan yangında, 10 hektarda ekili buğdayın yandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.