THY - Konya
0553 313 94 23

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:15
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Merkez Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde Eşref Karcı (40) ile özel halk otobüsü şoförü A.T. arasında trafik ışıklarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.T, Karcı'yı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Karcı, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliyi A.T'yi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:15
  1. BIÇAKLI KAVGA
  2. cinayet
  3. Gaziantep

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
    1. Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı..
    2. İsrailli bakan açıkladı: Erken seçime..
    3. Mahalle bekçisi alımları Bekçi alım..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce..
    5. Yeşim öğretmenin acı sonu! Önümüzdeki..
    6. Bedelli askerlikle ilgili müjdeli..
    7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    8. Sakarya'da denize girişler yasaklandı
    9. Kahramanmaraş'ta depo yangını! Alevler..
    10. Bakmayın nakliye kamyoneti gibi..
    11. Hindistan'da korkutan rakam! Ölü..
    12. Kapalıçarşı'da altın, günü yükselişle..
    13. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
    14. Sinüzit namaz kılanlarda daha az..
    15. Haset etmenin zararlarını biliyor..
    16. 'Ordumuzun yerli ve milli vasfını..
    17. 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'
    18. Amerika'dan Hindistan’a S-400 tehdidi
    19. Pazarlıktan çekinmeyin
    20. Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım