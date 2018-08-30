Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Merkez Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde Eşref Karcı (40) ile özel halk otobüsü şoförü A.T. arasında trafik ışıklarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.T, Karcı'yı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Karcı, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliyi A.T'yi gözaltına aldı.