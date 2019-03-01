Gaziantep'te bebek arabası çalan şahıs yakalandı Gaziantep’te bir evden bebek arabası çalan şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te bir evden bebek arabası çalan şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şahinbey ilçesinde bulunan bir evde bebek arabası çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından başlattığı çalışmalarda, bebek arabasını çalan şahsın H.K. olduğunu belirledi. Polis operasyonu ile yakalanan H.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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