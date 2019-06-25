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Gaziantep’te başarılı öğrencileri Bosna-Hersek ziyareti ile ödüllendirecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete başarılı öğrencilerin Bosna Hersek ziyareti için protokol imzaladı.

25 Haziran 2019 Salı 13:43
Gaziantep’te başarılı öğrencileri Bosna-Hersek ziyareti ile ödüllendirecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete başarılı öğrencilerin Bosna Hersek ziyareti için protokol imzaladı.


Gaziantep’te öğrencileri her fırsatta çeşitli hediyeler, geziler ve ziyaretlerle ödüllendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekledi. Tahmazoğlu, okullarında birinci, ikinci ve üçüncü olan lise öğrencilerini Bosna Hersek’e götürmek için Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile birlikte protokol imzaladı.


“Öğrencilerimizin başarıları karşılık bulmaya devam ediyor”


Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi’nin öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi ile bir çok protokol yaptık. Bilindiği gibi daha önce ki kitap okuma yarışması sonrasında öğrencilerimizden Umreye gidenler olmuştu. Ayrıca başarılı öğrencilere saat, bisiklet, spor ayakkabısı dağıtıldı. Bugün de okullarında başarılı olan lise öğrencilerinin Bosna Hersek’e gönderilmesi için protokol yaptık. Şahinbey Belediyemiz irili ufaklı bir çok sayamadığımız etkinliğe destek veriyor. Şahinbey’deki öğrenciler Gaziantep’in yaklaşık yüzde 45’ine denk geliyor. Bu anlamda da büyük bir adım. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde öğrencilerimizin başarıları ve faaliyetleri karşılık bulmaya devam edecek. Bu konuda başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere bütün ekibine ve Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Mete’ye teşekkür ediyorum” dedi.


“Öğrencilerimiz ecdat yadigarı Bosna’yı ziyaret edecek”


Mehmet Tahmazoğlu, okullarında başarılı olan lise öğrencilerini yurt dışına göndereceklerini ifade ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak eğitime ve başarılı öğrencilere destek vermeye devam ediyoruz. Valimiz Sayın Davut Gül’e ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz Mete’ye bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha önceki yıllarda okul birinci, ikinci ve üçüncüsüne laptop hediye ediyorduk. Bu yıl farklı bir uygulama ortaya koyduk ve Şahinbey İlçemizdeki liselerde eğitim gören ve okullarında birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimizi Bosna Hersek’e gönderip öğrencilerimizin yurt dışını tanıma ve görme imkanı sağlamış olacağız. İmzaladığımız protokolle 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde okullarında birinci, ikinci ve üçüncü olan lise öğrencilerini Eylül ayı içerisinde Bosna Hersek’e göndererek ödüllendirmiş olacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu uygulamamızı gelecek yıllarda da devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


“Tahmazoğlu eğitimin her zaman yanında”


İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise yapılacak Bosna Hersek ziyaretinin öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Öncelikle öğrencilerimizin ecdat yadigarı olan toprakları ziyaret edecek olmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öğencilerin kültürleri ve kültürel mirasları tanıması için büyük bir fırsat olacak. Bu anlamda başarıyı ödüllendiren ve eğitimle ilgili her meselede yanımızda olan Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu ziyaretler evlatlarımızın gelecekle ilgili ufuklarının gelişiminde büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:43
  1. kültür
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