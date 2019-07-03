0553 313 94 23

Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker yaralandı.

Uzman Çavuş Mustafa B. yönetimindeki askeri kamyon, İslahiye-Hassa kara yolunun 7. kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan astsubay Ali Rıza İ'yi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Rıza İ, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Askerlerin vücutlarında kırklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
  1. 2 asker
  2. askeri araç
  3. Gaziantep
  4. kaza
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Çakmak 3 Temmuz kutlamalarına katıldı
    1. Prof. Dr. Çakmak 3 Temmuz..
    2. Kapkaççı fazla kaçamadı
    3. Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta..
    4. Gaziantep'te askeri araç devrildi!..
    5. Elazığ’da 110 kursiyere sertifikaları..
    6. Dil becerileri zekâ oyunları ile..
    7. FETÖ okulları Türkiye'ye devredildi
    8. "S-400'de karar verildi, temmuzda ilk..
    9. Şenkaya Belediyesinden örnek davranış
    10. Oryantiring antrenörüne 35 yıl hapis..
    11. İSEFAM’da devir teslim töreni yapıldı
    12. Tartıştığı komşusuyla uzlaşma yoluna..
    13. Tişörtüyle yüzünü gizleyen kapkaç..
    14. 'Biz de adalet istiyoruz' dedi ve..
    15. Başkan Altıkulaç, hayvanlardan kan..
    16. Suda doğumda daha az ağrı
    17. Türkeli’de lunapark açılıyor
    18. Trump ölürse yerine geçecek isim belli..
    19. Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne..
    20. GÜSEM organik tarım kursiyerlerinden..
    21. Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2..
    22. Gaziantep’te elektrik zammı endişesi
    23. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş..
    24. Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın..
    25. Gaziantep’te çocuklarla "tefekkür..
    26. Suriye’den dönen askeri araç kaza..
    27. CHP'den memur ve emekli maaşı zammı..
    28. Güder’den tarım tespiti
    29. Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil..
    30. Kastamonu emniyetinden silah..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz