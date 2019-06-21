Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik operasyon Haklarında yankesicilik, dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yankesicilik, dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "yankesicilik, dolandırıcılık ve yağma" suçlarından 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y ile aynı suçtan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Düztepe Mahallesi'nde aynı adreste kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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