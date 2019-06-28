Gaziantep’te anız yangını ormana sıçradı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangını söndürmek için 5 arazöz, 5 su tankı ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı.

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