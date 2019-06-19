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Gaziantep’te akrabaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:26
Gaziantep’te akrabaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Özgüler Sokak’ta akraba olan U.T. (37) ve C.T. (23) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen U.T. ile C.T. arasında kavga çıktı. U.T., yanında bulundurduğu bıçağıyla C.T.’ye saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen U.T.’nin arkadaşı K.A. ve C.T. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:26
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