Gaziantep’te akrabaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Özgüler Sokak’ta akraba olan U.T. (37) ve C.T. (23) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen U.T. ile C.T. arasında kavga çıktı. U.T., yanında bulundurduğu bıçağıyla C.T.’ye saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen U.T.’nin arkadaşı K.A. ve C.T. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.